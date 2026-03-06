Світолина узнала имя соперницы по второму раунду «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Элина начинает матч против грозной немки
около 4 часов назад
Елина Свитолина / Фото - United24
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) узнала имя соперницы, с которой сыграет во втором круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
Первая ракетка Украины попала в посев и начнёт выступления со второго раунда.
Соперницей украинской теннисистки станет представительница Германии Лаура Зигемунд (№55 WTA), которая в первом круге победила хорватку Петру Марченко (№72 WTA).
Это будет вторая встреча теннисисток – Свитолина обыграла Зигемунд на Олимпийских играх в Токио.
Матч между Свитолиной и Зигемунд запланирован на 7 марта.
