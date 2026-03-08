«Никогда не позволяйте миру решать за вас»: Марта Костюк поздравила украинок с 8 марта
Теннисистка подчеркнула, что каждая женщина прекрасна и незаменима в своей уникальности
около 1 часа назад
Фото: Instagra
Украинская теннисистка Марта Костюк обратилась к соотечественницам по случаю 8 марта. 28-я ракетка мира подчеркнула важность внутренней свободы и самостоятельности каждой женщины.
Украинка призвала женщин оставаться верными себе и не поддаваться внешнему давлению общества.
Пусть каждая женщина имеет смелость развивать свою женственность, оставаться верной себе и никогда не позволять миру решать, какой должна быть женщина. Роль женщины в этом мире — мощная, прекрасная и незаменимая. С Международным женским днём.
Костюк победила Таунсенд и вышла в третий раунд "тысячника" в Индиан-Уэллсе.
