Калинина выиграла турнир в Анталии, разгромив соперницу в финале.
Украинка в двух сетах победила Тамару Зиданшек
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (189 WTA) триумфировала на грунтовых соревнованиях серии WTA 125 в турецкой Анталии. В финальном поединке украинка не оставила шансов представительнице Словении Тамаре Зиданшек (148 WTA).
Матч завершился уверенной победой Калининой в двух сетах. Первую партию Ангелина выиграла «всухую», а во второй дожала соперницу, отдав лишь три гейма.
WTA 125 Анталия. Грунт. Финал
Ангелина Калинина — Тамара Зиданшек — 6:0, 6:3
Калинина сыграла свой пятый финал на турнирах WTA 125 и завоевала четвертый титул.
