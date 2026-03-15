Денис Седашов

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (189 WTA) триумфировала на грунтовых соревнованиях серии WTA 125 в турецкой Анталии. В финальном поединке украинка не оставила шансов представительнице Словении Тамаре Зиданшек (148 WTA).

Матч завершился уверенной победой Калининой в двух сетах. Первую партию Ангелина выиграла «всухую», а во второй дожала соперницу, отдав лишь три гейма.

WTA 125 Анталия. Грунт. Финал

Ангелина Калинина — Тамара Зиданшек — 6:0, 6:3

🇺🇦Ангеліна Калініна - чемпіонка турніру WTA 125 в Анталії



У вирішальному матчі українська тенісистка впевнено перемогла 🇸🇮Тамару Зіданшек - 6:0, 6:3.



На змаганнях у Туреччині Калініна виграла 14 із 15 зіграних матчів. Єдина поразка була два тижні тому у фіналі першого турніру в… pic.twitter.com/Wkam0dKqTj — Теніс України 🇺🇦 Новини від BTU (@UkrainianTennis) March 15, 2026

Калинина сыграла свой пятый финал на турнирах WTA 125 и завоевала четвертый титул.

