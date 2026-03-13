Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) прокомментировала победу над полькой Игой Швёнтек (№2 WTA) на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Цитирует Свитолину bnpparibasopen.com.

«Это был хороший день для меня. Я играла действительно хорошо. Я бы не сказала, что это был идеальный матч, но мне удалось оставаться в игре, бороться и найти путь к победе после поражения во втором сете.

Но да, я безусловно очень довольна выступлением в целом».

Прекрасная игра. Масштабная победа. Казалось, что вы вышли на корт очень агрессивно настроенной. По вашему мнению и исходя из вашего опыта, именно так нужно играть против Иги?

«Да, и это касается не только игры против неё. Думаю, я в общем стараюсь быть агрессивнее. Нет таких чемпионов, которые просто ждут ошибок. Надо пытаться ставить себя в хорошую позицию для атаки.

Да, я чувствовала себя хорошо. Старалась захватывать преимущество, потому что Ига – очень агрессивная игрок, она прекрасно двигается. Так что если ты не воспользуешься моментом, то сделает это она. Вот так».

Как вы можете объяснить вашу постоянную интенсивность с самого начала сезона? Изменили ли вы что-то во время предсезонной подготовки, возможно, что-то особенное?

«Конечно, я поработала над своей игрой, над несколькими тактическими моментами. Действительно пересмотрела определённую статистику на корте: что работало, а что – нет. Думаю, для меня было важно увидеть это своими глазами. Иногда ощущения и реальность могут различаться.

Именно поэтому у меня есть команда, которая предоставляет мне всю эту информацию, и у меня было время поработать над некоторыми вещами: над подачей, над приёмом и вообще над всем понемногу.

Поскольку мы на таком высоком уровне, все эти маленькие различия, маленькие коррективы – они действуют. Именно это становится решающим фактором между тем, чтобы быть стабильной, и тем, чтобы просто иметь хорошую неделю время от времени».

В полуфинале Элина сыграет против Елены Рыбакиной (№3 WTA) из Казахстана. Матч запланирован в ночь на 14 марта не ранее чем в 3.00.

Видеообзор матча Свитолина – Швёнтек.