Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) сыграла полуфинальный матч на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

В матче в рамках 1/2-й Элина со счетом 5:7, 4:6 проиграла третьей ракетке мира из Казахстана Елене Рыбакиной.

Матч продолжался 1 час и 46 минут. За это время Елена шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Элины шесть эйсов, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти возможных.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Рыбакина сыграет с четырехкратной победительницей турниров Большого шлема, первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Турнир в Индиан-Уэллсе в прошлом году выиграла россиянка Мирра Андреева.

Напомним, Свитолина впервые за 7 лет вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.