Свитолина проиграла третьей ракетке мира в полуфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Судьба матча решилась в двух сетах
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) сыграла полуфинальный матч на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.
В матче в рамках 1/2-й Элина со счетом 5:7, 4:6 проиграла третьей ракетке мира из Казахстана Елене Рыбакиной.
Матч продолжался 1 час и 46 минут. За это время Елена шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Элины шесть эйсов, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти возможных.
В финале турнира в Индиан-Уэллсе Рыбакина сыграет с четырехкратной победительницей турниров Большого шлема, первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
Турнир в Индиан-Уэллсе в прошлом году выиграла россиянка Мирра Андреева.
Напомним, Свитолина впервые за 7 лет вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.