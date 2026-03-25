Владимир Кириченко

На мужском хардовом турнире категории Masters, который проходит в эти дни в Майами (США, штат Флорида), стали известны все участники четвертьфинала в одиночном разряде.

На этой стадии борьбу за победу в турнире продолжат Янник Синнер (Италия, 2), Александр Зверев (Германия, 3), Франциско Серундоло (Аргентина, 18), Фрэнсис Тиафо (США, 19), Иржи Легечка (Чехия, 22), Том (Франция, 28) и Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания, Q).

Пары 1/4 финала хардового Masters в Майами:

Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания, Q) – Иржи Легечка (Чехия, 21);

Томми Пол (США, 22) – Артюр Фис (Франция, 28);

Франциско Серундоло (Аргентина, 18) – Александр Зверев (Германия, 3);

Фрэнсис Тиафо (США, 19) – Янник Синнер (Италия, 2).

Ранее были определены все участницы 1/4 финала одиночного женского «тысячника» в Майами.