Денис Седашов

Украинский теннисист Виталий Сачко (186 ATP) пробился в четвертьфинал турнира серии ATP Challenger Tour 125, который проходит в Неаполе. В матче второго круга украинец одолел представителя Италии Андреа Пеллегрино.

Поединок длился 2 часа 13 минут. Украинец пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку (у Пеллегрино – два эйса и две двойные), проиграл один гейм на своей подаче и сделал два брейка.

ATP Challenger Tour 125. Италия. Второй круг

Андреа Пеллегрино – Виталий Сачко – 6:4, 3:6, 4:6

Следующим соперником Сачко станет еще один итальянец — 18-летний Федерико Чини (203 ATP). Четвертьфинальная встреча запланирована на пятницу, 27 марта.

