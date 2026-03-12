Калинина вышла в четвертьфинал турнира WTA 125 в Анталии
Украинка обыграла соперницу из Грузии
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 189) вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 125, который проходит в Анталье.
В матче второго круга украинка в двух сетах обыграла представительницу Грузии Екатерину Горгодзе (168 WTA). Поединок длился 1 час 18 минут.
WTA 125 Анталья. Грунт. 1/8 финала
Екатерина Горгодзе (Грузия) – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 3:6
В четвертьфинале соревнований соперницей Калининой станет Алина Чараева, которая занимает 137-ю позицию в рейтинге WTA.
