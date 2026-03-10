Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Марта Костюк (№28 WTA) сыграла матч в рамках третьего раунда турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Костюк со счетом 4:6, 4:6 проиграла третьей ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана.

Матч длился 1 час 26 минут. За это время Костюк не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 7 двойных ошибок.

Это была их пятая очная встреча. Рыбакина ведет в противостоянии со счетом 4:1.

Во втором круге Марта обыграла американку Тейлор Таунсенд (№87 WTA), а Рыбакина прошла Хейли Батист (№43 WTA) из США.

Для Костюк это первый турнир после травмы на старте Australian Open.

