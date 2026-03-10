Костюк проиграла Рыбакиной в третьем раунде турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Марта снова уступила третьей ракетке мира
около 3 часов назад
Марта Костюк / Фото - CNN
Украинская теннисистка Марта Костюк (№28 WTA) сыграла матч в рамках третьего раунда турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
Костюк со счетом 4:6, 4:6 проиграла третьей ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана.
Матч длился 1 час 26 минут. За это время Костюк не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 7 двойных ошибок.
Это была их пятая очная встреча. Рыбакина ведет в противостоянии со счетом 4:1.
Во втором круге Марта обыграла американку Тейлор Таунсенд (№87 WTA), а Рыбакина прошла Хейли Батист (№43 WTA) из США.
Для Костюк это первый турнир после травмы на старте Australian Open.
Напомним, Свитолина уверенно обыграла Крюгер и вышла в 1/8 финала «тысячника» в Индиан-Уэллс.