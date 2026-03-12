Світолина в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал «тысячника» в Индиан-Уэллсе
В 1/8 турнира Элина прошла Синякову из-за отказа
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) сыграла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США.
Элина по отказу прошла чешскую теннисистку Катержину Синякову (№44 WTA).
Чешка отказалась продолжать матч при счете 6:1, 1:1 в пользу украинской спортсменки.
Матч длился 41 минуту. За это время Свитолина 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2/3 брейк-пойнта.
Это была пятая встреча теннисисток. В предыдущих матчах победу одержала украинка.
Следующей соперницей Элины станет полька Ига Швентек.
Свитолина в третий раз в карьере вышла в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.
В третьем круге Катержина победила нейтральную теннисистку с русским паспортом Мирру Андрееву (№8 WTA). Свитолина победила американку Эшлин Крюгер (№82 WTA).
Напомним, Костюк проиграла Рыбакиной в третьем раунде турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.