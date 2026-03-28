Легечка сенсационно вышел в финал Masters в Майами, где сыграет против Синнера
Для чеха это достижение стало самым значительным в карьере
около 2 часов назад
22-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка вышел в финал Masters в Майами (США).
В полуфинале со счетом 6:2, 6:2 Легечка обыграл француза Артура Фиса (31-й в рейтинге).
Матч длился 1 час 15 минут. За это время Легечка пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Фиса четыре эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За титул в Майами Легечка поспорит с второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Для чеха этот финал станет самым большим в карьере. На уровне ATP Иржи выиграл два титула – в Аделаиде-2024 и Брисбене-2025.
Напомним, украинка Ангелина Калинина вышла в полуфинал турнира в Дубровнике.
