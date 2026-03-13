Світолина обыграла Швёнтек и вышла в полуфинал «тысячника» в Индиан-Уэллсе.
Алина сократила отставание в очных матчах против экс-первой ракетки мира
около 4 часов назад
Елина Свитолина / Фото - United24
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) сыграла четвертьфинальный матч на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Свитолина со счетом 6:2, 4:6, 6:4 победила вторую ракетку мира полячку ИгУ Свёнтек.
Матч длился 2 часа 10 минут. За это время Элина 5 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок, реализовала 5 из 11 брейк-поинтов и проиграла 3 гейма на своей подаче.
Счет личных встреч – 4-2 в пользу Иги. Элина в третий раз сыграла в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллс.
Свитолина в полуфинале «тысячника» встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
