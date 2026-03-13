Свитолина впервые за 7 лет вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллс
Элина повторила самую длинную паузу "тысячника" в США
около 1 часа назад
Еліна Свитолина / Фото - Yahoo
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) сыграла четвертьфинальный матч на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.
Элина победила второй номер мирового рейтинга польку Игу Швьонтек (6:2, 4:6, 6:4).
Свитолина вышла в полуфинал турнира впервые с 2019 года. Элина повторила самую длинную паузу между первыми двумя полуфиналами в Индиан-Уэллсе с момента основания турнира в 1989 году, сравнявшись с Ли На (2007-2014).
В 2019 году Свитолина проиграла в полуфинале Бьянке Андрееску из Канады. В этот раз соперницей украинской спортсменки в полуфинале будет Елена Рыбакина.
Видеообзор матча Свитолина – Швьонтек.