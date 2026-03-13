Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) сыграла четвертьфинальный матч на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

Элина победила второй номер мирового рейтинга польку Игу Швьонтек (6:2, 4:6, 6:4).

Свитолина вышла в полуфинал турнира впервые с 2019 года. Элина повторила самую длинную паузу между первыми двумя полуфиналами в Индиан-Уэллсе с момента основания турнира в 1989 году, сравнявшись с Ли На (2007-2014).

2 - Elina Svitolina has become the player with the longest gap (seven years, 2019-2026) between her first two semi-finals in Indian Wells since the tournament’s inception in 1989, equalling Na Li (2007-2014). Return.#TennisParadise | @BNPPARIBASOPEN @WTA pic.twitter.com/4GIldVHh9J — OptaAce (@OptaAce) March 13, 2026

В 2019 году Свитолина проиграла в полуфинале Бьянке Андрееску из Канады. В этот раз соперницей украинской спортсменки в полуфинале будет Елена Рыбакина.

Видеообзор матча Свитолина – Швьонтек.