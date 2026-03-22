Костюк проиграла второй ракетке мира и завершила выступления в Майами
Украинка проиграла в двух сетах
26 минут назад
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) завершила выступления на престижном турнире серии WTA 1000 в Майами.
В матче третьего круга Костюк в двух сетах уступила второй ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана.
Поединок на стадии 1/16 финала длился два сета и завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу представительницы Казахстана.
Это поражение стало для Костюк пятым в шести личных противостояниях с Рыбакиной.
После вылета Марты представительниц Украины в одиночной сетке турнира во Флориде не осталось.
