Владимир Кириченко

На женском хардовом турнире категории WTA 1000, который проходит в эти дни в Майами (США, штат Флорида), определились все участницы 1/4 финала в одиночном разряде.

На этой стадии борьбу за победу в турнире продолжат Арина Соболенко (1), Елена Рыбакина (Казахстан, 3), Кори Гауфф (США, 4), Джессика Пегула (США, 5), Виктория Мбоко (Канада, 10), Белинда Бенчич (Швейцария, 13) и Хэйли Баптист (США).

Все пары 1/4 финала турнира WTA-1000 в Майами в одиночном разряде:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Хэйли Баптист (США)

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – Джессика Пегула (США, 5)

Белинда Бенчич (Швейцария, 12) – Кори Гауфф (США, 4)

Виктория Мбоко (Канада, 10) – Каролина Мухова (Чехия, 13)

Напомним, испанец Карлос Алькарас сенсационно проиграл 36-й ракетке мира из США в третьем круге Masters в Майами.