Определились все участницы 1/4 финала одиночного женского «тысячника» в Майами
Обидчица Свитолиной сыграет против Соболенко
около 3 часов назад
На женском хардовом турнире категории WTA 1000, который проходит в эти дни в Майами (США, штат Флорида), определились все участницы 1/4 финала в одиночном разряде.
На этой стадии борьбу за победу в турнире продолжат Арина Соболенко (1), Елена Рыбакина (Казахстан, 3), Кори Гауфф (США, 4), Джессика Пегула (США, 5), Виктория Мбоко (Канада, 10), Белинда Бенчич (Швейцария, 13) и Хэйли Баптист (США).
Все пары 1/4 финала турнира WTA-1000 в Майами в одиночном разряде:
Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Хэйли Баптист (США)
Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – Джессика Пегула (США, 5)
Белинда Бенчич (Швейцария, 12) – Кори Гауфф (США, 4)
Виктория Мбоко (Канада, 10) – Каролина Мухова (Чехия, 13)
Напомним, испанец Карлос Алькарас сенсационно проиграл 36-й ракетке мира из США в третьем круге Masters в Майами.
