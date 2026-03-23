Алькарас сенсационно проиграл 36-й ракетке мира из США в третьем раунде Masters в Майами
Лидер рейтинга ATP остался за бортом американского турнира
10 минут назад
Первая ракетка мира Карлос Алькарас не смог выйти в 1/8 финала Masters в Майами (США).
Со счетом 3:6, 7:5, 4:6 Карлос проиграл 36-му номеру рейтинга АТР американцу Себастьяну Корде.
Матч длился 2 часа 18 минут. За это время испанский теннисист допустил две двойные ошибки, выполнил две подачи навылет и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Американец выполнил 12 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из пяти и не допустил ни одной двойной ошибки.
В следующем круге престижного хардового турнира Корда сыграет с испанцем Мартином Ландалусом-Лакамброй.
Напомним, украинка Элина Свитолина уступила Хейли Баптист и покинула турнир в Майами.
