Калинина завершила участь в первом раунде турнира в Яссах.
Украинка проиграла в двух сетах
33 минуты назадПодписаться в
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 59) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 250 в румынском городе Яссы уже после первого круга.
В стартовом матче украинка в двух сетах проиграла экс-второй ракетке мира испанке Пауле Бадоса (WTA 115).
Встреча длилась 1 час 30 минут. За это время Ангелина выполнила два эйса, допустила при этом восемь двойных ошибок, реализовала два брейк-пойнта, но отдала шесть геймов на своей подаче.
WTA 250 Яссы. Грунт. 1/16 финала
Паула Бадоса (Испания) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:3, 6:1
Олийникова вырвала победу на старте турнира WTA 250 в Яссах.