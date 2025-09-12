Капитан сборной Доминиканской Республики по теннису Хавьер Берридо для ВТУ поделился мыслями о матче против команды Украины во Второй мировой группе Кубка Дэвиса.

«У меня было желание, чтобы наш лидер Роберто Сид Суберви вышел на первый матч.

Мы чувствуем себя готовыми, у нас была очень хорошая неделя тренировок. Завтра придется бороться на максимуме и стараться справляться с каждой ситуацией на корте. Я очень доверяю своей команде, с большим уважением отношусь к сборной Украины – у них сильный состав, так что не сомневаюсь, что завтра нас ожидает день замечательного тенниса и серьезной борьбы.

Ментальные и физические составляющие будут ключевыми, и я уверен, что мои игроки готовы: физически они чувствуют себя отлично, психологически спокойны. Думаю, завтра у нас будет еще одна возможность поднять флаг Доминиканской Республики и постараться одержать победу в эти выходные».