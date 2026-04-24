Людмила Киченок потерпела поражение в начале парного турнира WTA 1000 в Мадриде.
Украинка в дуэте с Кравчик уступила Синяковой и Таунсенд
около 2 часов назад
Людмила Киченок
Украинка Людмила Киченок и представительница США Дезире Кравчик потерпели поражение в первом раунде парного турнира WTA 1000 в Мадриде.
На старте турнира они со счётом 6:3, 1:6, 8:10 уступили чешке Катержине Синяковой и американке Тейлор Таунсенд.
Матч длился 1 час и 21 минуту. За это время Киченок и Кравчик 3 раза подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и использовали 1/1 брейк-пойнтов.
Напомним, украинка Ангелина Калинина выбила 24-ю ракетку мира на турнире в Мадриде.
