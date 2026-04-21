Владимир Кириченко

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№2 ATP) получил награду лучшему спортсмену от Laureus World Sports Awards.

Кроме него, в списке номинантов были первая ракетка мира Янник Синнер, нападающий ПСЖ Усман Дембеле, прыгун с шестом Арман Дюплантис, мотогонщик Марк Маркес и велогонщик Тадей Погачар.

В прошлом году Карлос победил на Roland Garros и US Open, вышел в финал Wimbledon. 22-летний Алькарас стал самым молодым обладателем награды Laureus World Sportsman of the Year Award.

Напомним, накануне Синнер стал победителем Masters в Монте-Карло, обыграв в финале Алькараса.