Денис Седашов

Украинская теннисистка Дарья Снигур (77 WTA) прокомментировала свой выход в третий круг Wimbledon-2026 и рассказала о психологическом состоянии во время матча на фоне очередного массированного обстрела Киева российскими войсками.

Накануне поединка в результате ночной атаки на столицу погибли более 20 человек, еще 86 получили ранения. Слова приводит Суспільне Спорт.

Очевидно, сегодня было трудно играть. Мы все проснулись и прочитали тяжелые новости из Киева. Поэтому очень хотелось выиграть и принести победу себе, соотечественникам. Всегда играю для Украины и надеюсь, что сегодня это кому-то улучшило настроение. Психологически было очень трудно играть и находить в себе силы после прочитанных новостей. Хотелось выиграть сегодня, чтобы принести радость нам всем. Дарья Снигур

Снигур впервые в карьере сыграет в 1/16 финала турнира серии Grand Slam, где ее соперницей станет американка Эшлин Крюгер.

Стародубцева с победы стартовала в парном разряде Wimbledon-2026.