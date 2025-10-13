Кирьос – о Маррее: «Не знаю, является ли он мне ещё другом»
Скандальный австралиец заявил, что британец отказался прийти на его подкаст
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос признался, что сейчас почти не общается с бывшим первым номером мира Энди Марреем, который когда-то его поддерживал. Слова приводит Tennis World USA.
Не знаю, можно ли назвать нас друзьями. Когда-то мы были ближе, но сейчас – скорее просто коллеги. Он очень помогал мне в трудные времена, но теперь мы почти не разговариваем. Я приглашал его на свой подкаст, но он повел себя слишком важно. Вот и вся правда. Ну, бро, найди хоть немного времени.
Вашеро обыграл брата и сенсационно выиграл турнир ATP 1000 в Шанхае.