Олег Шумейко

Первая ракетка Украины Виталий Сачко (ATP, 209) в полуфинале квалификации турнира серии ATP250 в шведском Стокгольме уступил седьмому сеяному Джулио Дзеппьери (ATP, 161) 2:6, 4:6.

За час с четвертью на корте украинец трижды подал навылет и один раз ошибся при подаче. Итальянец сделал 6 эйсов, 3 брейка и две «двойные». Это была вторая встреча теннисистов – Сачко пока не побеждал.

