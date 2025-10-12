Первая ракетка Украины уступил на старте квалификации турнира ATP
Сачко в двух сетах проиграл седьмому сеяному
Фото: btu.org.ua
Первая ракетка Украины Виталий Сачко (ATP, 209) в полуфинале квалификации турнира серии ATP250 в шведском Стокгольме уступил седьмому сеяному Джулио Дзеппьери (ATP, 161) 2:6, 4:6.
За час с четвертью на корте украинец трижды подал навылет и один раз ошибся при подаче. Итальянец сделал 6 эйсов, 3 брейка и две «двойные». Это была вторая встреча теннисистов – Сачко пока не побеждал.
Напомним, что Юлия Стародубцева вышла в основную сетку соревнований в Нинбо.
