Кирьос о Синнере: «Он достаточно хорош, чтобы обойтись без допинга»
Австралиец уверен, что итальянец может добиться всего своими силами
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Австралийский теннисист Ник Киргиос высказался в подкасте The Unscripted Show по поводу отстранения второй ракетки мира Яника Синнера, который получил положительный результат теста на клостебол и был отстранен с февраля по май 2025 года.
Могу сказать ему в лицо: считаю, что он достаточно хорош, чтобы обойтись без допинга. Если это была случайность – ладно, но если нет, сказал бы: «Бро, не думаю, что тебе это нужно». Играл против него, и матч был очень ровным. И я подумал: «Этот парень будет просто офигенным». Так что думаю, он достаточно хорош, чтобы достичь всего своими силами.
Скандальный Киргиос выступит на первом мейджоре в 2026 году.
