Вавринка объявил о завершении карьеры в 2026 году
Швейцарский теннисист заметил, что у него остался «последний рывок»
около 12 часов назад
Фото: Getty Images
Швейцарский теннисист Стен Вавринка объявил, что следующий сезон станет последним в его профессиональной карьере.
Об этом 40-летний спортсмен сообщил в социальных сетях, опубликовав своё актуальное фото и снимок из детства с теннисной ракеткой.
Каждой книге нужен конец. Пришло время написать заключительную главу моей карьеры профессионального теннисиста. 2026 год станет моим последним в туре. Я все еще стремлюсь расширять свои границы и завершить это путешествие максимально позитивно. У меня все еще есть мечты в этом спорте. Остался последний рывок.
Чемпионский тандем распался – Алькарас завершил сотрудничество с тренером.