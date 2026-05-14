Стали известны имена полуфиналисток турнира WTA 1000 в Риме, Свитолина сыграет со Швентек.
Гауфф встретится с главной сенсацией «тысячника»
около 3 часов назад
На грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия) определились полуфиналистки.
Украинская теннисистка Элина Свитолина в трех сетах обыграла Елену Рыбкину и далее поборется с экс-первой ракеткой мира Игой Швёнтек.
Полька в своем четвертьфинальном поединке разгромила американку Джессику Пегулу.
В полуфинале в верхней части сетки встретятся румынка Сорана Кирстя и американка Кори Гауфф.
Кирстя, которая идет по пути первой сеяной, в матче 1/4 финала одолела Елену Остапенко. Гауфф выбила «нейтралку» Мирру Андрееву.
WTA 1000 Рим. Полуфиналы
Сорана Кирстя [26] – Кори Гауфф [3]
Ига Швёнтек [4] – Элина Свитолина [7]
Напомним, Диана Ястремская вышла в четвертьфинал грунтового турнира в Парме.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05