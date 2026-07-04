Владимир Кириченко

Украина осталась без представительства в турнире смешанных пар на Wimbledon-2026.

Единственная украинка на турнире Людмила Киченок, выступавшая в дуэте с нидерландцем Дэвидом Пелом, уступила тандему Франсиску Кабрала (Португалия) и Эллен Перес (Австралия) в первом же матче британского турнира.

Несмотря на неудачу в миксте, Киченок продолжает выступления в женских парах, где играет вместе с американкой Дезире Кравчик. Во втором круге они встретятся с китайским дуэтом Синью Дзян/Сюй Ифань.

Напомним, Калинина и Ястремская с победы стартовали в парном разряде Wimbledon.