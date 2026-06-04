Денис Седашов

Украинская теннисистка Марта Костюк (15 WTA) прокомментировала своё выступление в полуфинале Roland Garros-2026. Несмотря на досадное поражение, теннисистка подвела позитивные итоги своего грунтового сезона, который принёс ей два престижных титула и всего одно проигранное соревнование в Париже.

Спортсменка отметила, что не испытывала чрезмерного психологического давления перед игрой, а неудачный результат связала с неудачным днём, когда на корте всё складывалось в пользу соперницы.

— Марто, сегодня тебе немного не повезло, но ты провела замечательный Roland Garros и достигла своего лучшего результата здесь. Что ты забираешь с собой после этого турнира?

— Безусловно, свою победную серию. Я заберу её с собой в могилу (смеётся). Да, я очень довольна своим грунтовым сезоном. Лишь одно поражение. Если бы кто-то сказал мне об этом несколько месяцев назад, я бы никогда не поверила. Так что я очень счастлива.

— Очевидно, этот матч много для тебя значил, потому что ты хочешь дарить позитивные эмоции людям в Украине. Не чувствовала ли ты чрезмерного давления перед игрой? Сегодня ты не выглядела на своём лучшем уровне. Возможно, тебе было трудно справиться с давлением?

– Обычно, когда я выхожу на корт, я не нервничаю особенно и не ощущаю особого давления. Конечно, перед матчем все немного волнуются. Как я уже говорила ранее, мне всё равно, кто находится по ту сторону сетки. Я просто выхожу и играю свой матч. Сегодня всё, что могло сложиться в её пользу, складывалось в её пользу. И всё, что могло пойти не так для меня, пошло не так. Просто такой день. У меня уже было достаточно тяжёлых и плохих дней, чтобы знать: они заканчиваются.

Проиграть матч – не самое плохое, что может случиться в мире, независимо от стадии турнира. Это был мой первый полуфинал Grand Slam, и теперь у меня есть этот опыт. Возможно, в следующий раз, когда я буду играть в полуфинале, я буду чувствовать себя иначе, лучше. Не знаю. Но сегодня это точно был не лучший матч в моём исполнении. Впрочем, я не слишком зацикливаюсь на этом.

Стали известны призовые Костюк и Свитолиной за выступления на Roland Garros-2026.