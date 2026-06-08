Свитолина потеряла одну позицию в рейтинге WTA, Костюк и Олейникова установили личные рекорды
Ястремская осталась в топ-50
около 2 часов назадПодписаться в
Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг по состоянию на 8 июня 2026 года.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая дошла до четвертьфинала Roland Garros, опустилась на 1 позицию и теперь занимает восьмое место.
Марта Костюк благодаря выходу в полуфинал французского мэйджора установила личный рекорд – 12-е место.
Еще одна украинка Александра Олейникова тоже установила личный рекорд – 51-е место, она поднялась на 14 позиций.
В топ-3 рейтинга изменений не произошло.
Рейтинг WTA по состоянию на 8 июня:
1. Арина Соболенко – 9090
2. Елена Рыбакина (Казахстан) – 8143
3. Ига Швентек (Польша) – 6733
4. (+1) Джессика Пегула (США) – 6056
5. (+1) Аманда Анисимова (США) – 5848
6. (+2) Мирра Андреева – 5751
7. (-3) Кори Гауфф (США) – 4879
8. (-1) Элина Свитолина (Украина) – 4315
9. Виктория Мбоко (Канада) – 3670
10. Каролина Мухова (Чехия) – 3438
12. (+3) Марта Костюк (Украина) – 3157
49. (-4) Даяна Ястремская (Украина) – 1126
51. (+14) Александра Олейникова (Украина) – 1120
57. (-2) Юлия Стародубцева (Украина) – 1063
69. (-9) Ангелина Калинина (Украина) – 965
84. (+9) Дарья Снигур (Украина) – 889
145. (-3) Вероника Подрез (Украина) – 530
Ранее стала известна соперница Костюк на старте турнира WTA 500 в Лондоне.
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