Денис Седашев

Украинская теннисистка Марта Костюк (12 WTA) не выступит на престижных травяных соревнованиях серии WTA 500 в Великобритании. Теннисистка была вынуждена отказаться от участия в турнире из-за повреждения правой лодыжки.

Украинка должна была начать свой путь на кортах Лондона сегодня, 9 июня. В стартовом поединке Костюк планировала сыграть против 17-летней местной теннисистки Мики Стойсавлевич, которая получила от организаторов wild card.

Место Марты Костюк в основной сетке лондонского пятисотника займет хорватка Донна Векич, которая получила статус lucky loser.

Ястремская уверенно вышла в 1/8 финала, обыграв Бейлек на турнире в Нидерландах.