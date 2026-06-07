Владимир Кириченко

Украинские теннисистки Марта Костюк (№15 WTA) и Людмила Киченок (№32 в парном разряде WTA) узнали своих соперниц в первом раунде турнира WTA 500 в Лондоне.

23-летняя Марта на первом в 2026 году турнире на травяном покрытии получила 5-й номер посева и сыграет в первом круге, в отличие от первых четырех номеров посева, которые начнут выступления со второго раунда.

Соперницей Костюк на старте турнира будет 17-летняя британка Мика Стойсавлевич (№288 WTA), которая получила wildcard в основу лондонского турнира.

Киченок сыграет на WTA 500 в Лондоне в парном разряде вместе с американкой Дезире Кравчик (№25 в парном разряде WTA).

Соперницей дуэта в первом круге станет американская пара теннисисток – Ива Йович (№110 в парном разряде WTA) и Маккартни Кесслер (№72 в парном разряде WTA).

Турнир продлится с 8 по 14 июня 2026 года.

Стали известны призовые Костюк и Свитолиной за выступления на Roland Garros-2026.