Подрез потерпела поражение в первом раунде турнира в Илкли.
Украинка проиграла в двух сетах Татьяне Прозоровой
около 2 часов назадПодписаться в
Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 145) завершила борьбу на травяном турнире WTA 125 в Великобритании уже после первого раунда. Вероника в двух сетах проиграла нейтральной теннисистке Татьяне Прозоровой (WTA 172).
Матч, который стал первой очной встречей соперниц, длился 1 час 20 минут. Для Подрез этот поединок стал дебютным в карьере на травяном покрытии. За время, проведенное на корте, украинка выполнила пять эйсов, допустила три двойные ошибки, реализовала два брейк-пойнта и проиграла пять геймов на своей подаче.
WTA 125 Илкли. Трава. 1/16 финала
Вероника Подрез (Украина) — Татьяна Прозорова — 4:6, 2:6
Стала известна соперница Костюк на старте турнира WTA 500 в Лондоне.
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