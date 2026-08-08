Костюк в трёх сетах уступила Швентек в 1/8 финала турнира в Торонто.
Украинка проиграла в трех сетах
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) завершила борьбу на хардовом турнире категории WTA 1000 в канадском Торонто.
В матче 1/8 финала украинка в трех сетах проиграла восьмой ракетке мира Иге Швентек из Польши. На корте теннисистки провели 2 часа 10 минут.
За игру Швентек не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. В активе Костюк — одна подача навылет, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.
WTA 1000 Торонто (Канада). Хард. 1/8 финала
Марта Костюк (Украина) – Ига Швентек (Польша) – 6:3, 1:6, 2:6
В четвертьфинале турнира Швентек сыграет против победительницы пары Джессика Пегула — Диана Шнайдер.
Свитолина «уничтожила» бывшую россиянку в третьем раунде турнира WTA 1000 в Торонто.