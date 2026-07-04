Снигур проиграла Крюгер и завершила выступления на Уимблдоне
Украинка проиграла в двух сетах
27 минут назадПодписаться в
Украинская теннисистка Дарья Снигур (77 WTA) завершила выступления на травяном турнире Grand Slam в Лондоне. В третьем раунде украинка в двух сетах проиграла американке Эшлин Крюгер (102 WTA).
Поединок длился ровно 1 час и завершился с счетом 3:6, 2:6. Это была первая очная встреча теннисисток на профессиональном уровне.
За выход в третий круг Wimbledon Снигур заработала £185,000 призовых, а также получит 130 рейтинговых очков.
Людмила Киченок выбыла на старте Wimbledon-2026 в миксте.
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