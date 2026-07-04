Владимир Кириченко

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (№8 ATP) повторил рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству побед в одиночном разряде на Wimbledon.

В матче третьего раунда турнира Джокович со счетом 7:5, 6:4, 1:6, 7:6(4) обыграл француза Артура Риндеркнеша (№28 ATP).

Эта победа стала для 39-летнего серба 105-й в одиночном разряде на Wimbledon. По этому показателю он сравнялся с Роджером Федерером, который также имеет 105 выигранных матчей на турнире.

Больше побед на Wimbledon только у чешки Мартины Навратиловой, которая 120 раз выигрывала в одиночном разряде. Среди мужчин Джокович повторил рекорд.

В четвертом круге серб встретится с нейтральным теннисистом с российским паспортом Романом Сафиуллиным (№132 ATP).

Напомним, Калинина и Ястремская с победы стартовали в парном разряде Wimbledon.