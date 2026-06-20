Денис Седашов

Вторая ракетка Украины Марта Костюк в интервью изданию CLAY рассказала о специфике жизни в профессиональном спорте.

Костюк подчеркнула, что ценит стабильность в общении и имеет близкую подругу в Туре, с которой делится самыми откровенными вещами. Слова приводит ВТУ.

— Что помогает вам оставаться собой во время длительных отрезков сезона в Туре?

— В целом Тур – это очень одинокое место. Наиболее одиноко я чувствую себя во время азиатской серии турниров, потому что все очень уставшие. Я никогда не езжу в Азию с мужем или с собаками, поэтому там действительно остаюсь одна. Я думаю, что это проблема самого вида спорта. Это не что-то личное. Такова природа тенниса.

— А как насчет дружбы в теннисе?

— Я не люблю часто менять друзей. Мне очень нравятся стабильные, долгие и здоровые отношения с людьми. Конечно, люди меняются и порой меняются даже сами отношения, но я ценю стабильность.

У нас с Евой Лис есть уровень честности, который встречается очень редко. Мы с Евой чрезвычайно близки. Я могу сказать ей всё, и она может сказать всё мне. Помню, однажды она сказала мне: «Я завидую, что ты получила этот контракт, потому что тоже хотела его получить, но в то же время я рада за тебя». Такая честность очень важна.

7 украинских теннисисток вошли в заявку Wimbledon в парном разряде.