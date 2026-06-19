Денис Седашов

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 8) завершила борьбу на травяном турнире серии WTA 500 в Берлине (Германия). В четвертьфинальном поединке украинка, которая была посеяна под 6-м номером, уступила представительнице Филиппин Александре Эали (WTA 35).

Матч длился 1 час и 25 минут и завершился победой филиппинки в двух сетах — 3:6, 4:6.

В течение встречи Свитолина выполнила 4 эйса, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. Эала ответила 3 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализацией 5 из 10 брейк-пойнтов.

На следующей неделе Элина Свитолина планирует выступить на еще одном травяном турнире WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге, где она получила третий номер посева.

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