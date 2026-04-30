Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) прокомментировала отказ от рукопожатия с эксроссиянкой Анастасией Потаповой (WTA 56), которая сменила гражданство на австрийское.

Костюк подчеркнула, что смена паспорта без публичного осуждения войны не влияет на ее позицию. По словам украинской спортсменки, единственной представительницей с подобным прошлым, кому она жмет руку, остается Дарья Касаткина.

Единственный человек, которому я пожимаю руку, – это Дарья Касаткина, потому что она не просто сменила паспорт, но и открыто сказала, что не поддерживает войну и так далее. Именно поэтому я и другие девушки решили пожимать ей руку – исключительно из уважения.

Вообще было много теннисисток, которые сменили гражданство, но никто из них не высказывался против войны или в поддержку Украины. Поэтому для меня это ничего не меняет.