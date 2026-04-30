Костюк — о рукопожатии с Потаповой: «Смена гражданства никак не влияет на мою позицию»
Украинка отметила, что уважает только тех теннисисток, которые открыто осудили агрессию против Украины
10 минут назад
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) прокомментировала отказ от рукопожатия с эксроссиянкой Анастасией Потаповой (WTA 56), которая сменила гражданство на австрийское.
Костюк подчеркнула, что смена паспорта без публичного осуждения войны не влияет на ее позицию. По словам украинской спортсменки, единственной представительницей с подобным прошлым, кому она жмет руку, остается Дарья Касаткина.
Единственный человек, которому я пожимаю руку, – это Дарья Касаткина, потому что она не просто сменила паспорт, но и открыто сказала, что не поддерживает войну и так далее. Именно поэтому я и другие девушки решили пожимать ей руку – исключительно из уважения.
Вообще было много теннисисток, которые сменили гражданство, но никто из них не высказывался против войны или в поддержку Украины. Поэтому для меня это ничего не меняет.
Спортсменки встретятся в полуфинале турнира WTA 1000 в Мадриде сегодня, 30 апреля, в 22:30.
