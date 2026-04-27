Денис Седашов

Вторая ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала победу над Кэти Макнелли (WTA 76) в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде. В флеш-интервью на корте украинка оценила свою текущую форму и объяснила отсутствие фирменного сальто после последних успехов. Слова приводит ВТУ.

Победа стала для Костюк девятой подряд. Теннисистка подтвердила, что сейчас демонстрирует один из лучших уровней игры в своей карьере.

Думаю, по уровню это похоже на то, как я играла в Брисбене, а там я действительно выступила очень хорошо. Если вы так считаете — пусть будет так (улыбается). Но да, я рада, что сейчас играю, возможно, лучший теннис в своей карьере. Знаете, кто-то недавно написал об этом [сальто], и я сказала мужу: «Боже, я забыла сделать сальто после победы в Руане». И в Остине тоже забыла. Посмотрим. Возможно, после следующего титула, если вспомню, сделаю — я всё ещё могу. Марта Костюк

За выход в полуфинал Марта поспорит с представительницей Чехии Линдой Носковой (WTA 13), которая создала сенсацию, выбив из турнира третью ракетку мира Кори Гауфф.

Костюк: «Мне понадобилось много лет, чтобы научиться играть в Мадриде»