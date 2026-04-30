Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) прокомментировала свою победу над чешкой Линдой Носковой (WTA 14) в четвертьфинале престижного турнира WTA 1000 в Мадриде.

Во время флеш-интервью на корте Марта отметила, что ключевым моментом встречи стал начало второго сета. Слова приводит ВТУ.

Если бы мне несколько недель назад сказали, что так будет, я, наверное, не поверила бы. Но я очень довольна своей игрой в последние недели и благодарна вам за поддержку сегодня. Спасибо.

Честно говоря, тот гейм при счете 2:0 мог повернуть матч в любую сторону, и я до сих пор не знаю, как его выиграла. Но именно он, думаю, немного переломил ход встречи. В остальном, Линда – очень мощный игрок, и я старалась просто оставаться в розыгрышах.

Условия сегодня были крайне сложными для нас обеих: сильный ветер, холод. Мне кажется, мы начали лучше чувствовать игру только к концовке первого сета, а до этого иногда сами не понимали, куда летит мяч. Но я очень довольна и, конечно, рада, что сегодня хорошо реализовала свой план на матч.