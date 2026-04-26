Костюк: «Мне потребовалось много лет, чтобы научиться играть в Мадриде»
Украинка прокомментировала победу над Пегулой
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) поделилась эмоциями после уверенной победы над пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде. Украинская теннисистка отметила, что ключ к успеху заключался в правильной тактической подготовке к специфическим условиям испанских кортов.
Марта подчеркнула, что игра в Мадриде требовала от нее продолжительного адаптационного периода из-за особенностей высоты и корта. Слова приводит ВТУ.
Думаю, мне понадобилось много лет, чтобы научиться играть в Мадриде. Здесь очень сложно, здесь другая высота, в этом большая разница. Здесь действительно другие корты, другие условия. И я довольна тем, как сегодня действовала тактически, как использовала свои сильные стороны. В целом, тактически я сыграла довольно хорошо.
Конечно, приятно побеждать дальше, но сейчас все играют на очень высоком уровне, поэтому нужно быть готовой к каждому матчу. Да, уверенность может помочь мне выиграть несколько дополнительных очков, спасти брейк-пойнты или расслабиться и позволить себе сыграть какой-то сумасшедший гейм. Но в целом я стараюсь работать одинаково и не полагаться только на уверенность.
В следующем раунде Мадрида Марта Костюк встретится с Кэти Макнэлли.
