Денис Седашов

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) поделилась эмоциями после уверенной победы над пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде. Украинская теннисистка отметила, что ключ к успеху заключался в правильной тактической подготовке к специфическим условиям испанских кортов.

Марта подчеркнула, что игра в Мадриде требовала от нее продолжительного адаптационного периода из-за особенностей высоты и корта. Слова приводит ВТУ.

Думаю, мне понадобилось много лет, чтобы научиться играть в Мадриде. Здесь очень сложно, здесь другая высота, в этом большая разница. Здесь действительно другие корты, другие условия. И я довольна тем, как сегодня действовала тактически, как использовала свои сильные стороны. В целом, тактически я сыграла довольно хорошо. Конечно, приятно побеждать дальше, но сейчас все играют на очень высоком уровне, поэтому нужно быть готовой к каждому матчу. Да, уверенность может помочь мне выиграть несколько дополнительных очков, спасти брейк-пойнты или расслабиться и позволить себе сыграть какой-то сумасшедший гейм. Но в целом я стараюсь работать одинаково и не полагаться только на уверенность. Марта Костюк

В следующем раунде Мадрида Марта Костюк встретится с Кэти Макнэлли.

