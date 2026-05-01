Украинская теннисистка Марта Костюк (№23 WTA) сыграла в полуфинале турнира WTA 1000 в Мадриде.

Костюк в 1/4 финала победила бывшую россиянку Анастасию Потапову (№56 WTA), представляющую Австрию, – 6:2, 1:6, 6:1.

Матч длился 1 час 38 минут. Во время матча Костюк подала один эйс, допустила пять двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. Потапова не сделала ни одного эйса, ошиблась на подаче шесть раз и смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 12 заработанных.

Это пятая официальная встреча теннисисток, счет в противостоянии – 3-2 в пользу украинской спортсменки.

В четвертьфинале Костюк обыграла чешку Линду Носкову (№13 WTA). В 1/8 финала украинка победила американку Кэти Макнелли (№76 WTA).

У Марты уже 10 побед подряд в одиночном туре WTA. Победная серия украинской теннисистки началась на турнире WTA 250 во французском Руане, где Костюк выиграла пять матчей и завоевала титул, одолев в финале Веронику Подрез.

В финале Костюк сыграет против нейтральной теннисистки с российским паспортом Мирры Андреевой (№8 WTA).