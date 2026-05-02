Владимир Кириченко

Немецкий теннисист Александр Зверев (№3 ATP) вышел в финал турнира ATP 1000 в Мадриде.

В 1/2 олимпийский чемпион-2020 обыграл бельгийца Александра Блокса (№69 ATP) со счетом 6:2, 7:5.

Зверев в четвертый раз вышел в финал Masters в Мадриде. Это будет его 13-й решающий матч на Masters и 41-й в Туре в целом.

В финале Зверев встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером.

Матч состоится в воскресенье, 3 мая.

Напомним, украинка Марта Костюк обыграла Анастасию Потапову и вышла в финал «тысячника» в Мадриде.