Украинская теннисистка Украины Марта Костюк (11 WTA) подвела итоги своих выступлений на турнирах серии Grand Slam в текущем сезоне.

Украинская теннисистка оценила собственный прогресс и стабильность результатов на высшем уровне. Слова приводит ВТУ.

У меня нет чувства незавершенности. Теннис – это спорт, и на другой стороне сетки всегда есть соперница, поэтому многие вещи просто не зависят от меня. Со своей стороны я могу сказать, что на всех четырёх Grand Slam сделала всё, что могла, и каждый матч играла на сто процентов. Для меня это, наверное, самое важное.

В общем я довольна своим прогрессом, тем, как себя чувствую на корте, и той стабильностью, которую показываю каждый день. Именно это для меня сейчас самый большой приоритет, а не конкретные результаты.

Я продолжаю работать, впереди ещё много турниров. Всегда есть что улучшить, и мне кажется, именно этим теннис и прекрасен: он никогда не останавливается, потому что впереди всегда есть следующая возможность.