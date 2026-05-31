Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) отреагировала на сенсационную победу над третьей ракеткой мира Игой Свёнтек (7:5, 6:1) и выход в четвертьфинал Roland Garros.

Что это значит для меня? Я до сих пор в шоке, победить такую игрокиню, которая выиграла здесь 4 раза и трижды обыгрывала меня — это невероятно. Я не могу поверить в это. Я не знаю [что делает меня такой сильной]. Я думаю, что даю себе больше места для создания чего-то. Думаю, самое важное, что я делаю всё это время — стараюсь наслаждаться. Я проснулась утром и подумала, какой невероятный день будет впереди, что я буду играть здесь против Иги.

Какая миссия дальше? Конечно [ментальный настрой], это помогает. Хочу продолжать наслаждаться - не фокусироваться на победах или поражениях. Ведь я играю в теннис, потому что люблю его, а не ради побед