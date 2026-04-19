Денис Седашов

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина завоевала титул на грунтовом турнире серии WTA 500 в немецком Штутгарте. В финальном матче представительница Казахстана уверенно обыграла чешку Каролину Мухову (WTA 12).

Встреча длилась 1 час и 19 минут. За матч победительница выполнила три эйса, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов.

WTA 500. Штутгарт (Германия). Финал

Елена Рыбакина (Казахстан) — Каролина Мухова (Чехия) — 7:5, 6:1

Для Рыбакиной этот титул стал 13-м в профессиональной карьере и вторым в текущем сезоне.

