Рыбакина победила обидчицу Свитолиной в финале турнира в Штутгарте
Вторая ракетка мира одержала победу в двух сетах
около 2 часов назад
Вторая ракетка мира Елена Рыбакина завоевала титул на грунтовом турнире серии WTA 500 в немецком Штутгарте. В финальном матче представительница Казахстана уверенно обыграла чешку Каролину Мухову (WTA 12).
Встреча длилась 1 час и 19 минут. За матч победительница выполнила три эйса, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов.
WTA 500. Штутгарт (Германия). Финал
Елена Рыбакина (Казахстан) — Каролина Мухова (Чехия) — 7:5, 6:1
Для Рыбакиной этот титул стал 13-м в профессиональной карьере и вторым в текущем сезоне.
Свитолина остановилась в шаге от финала турнира в Штутгарте.
