Подорез выбила британку Бултер на пути к 1/2 финала турнира в Руане
Украинка одержала победу в двух сетах
около 2 часов назад
19-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 209) продолжает успешное выступление на турнире серии WTA 250 во французском Руане. В четвертьфинальном поединке украинка в двух сетах победила представительницу Великобритании Кэти Бултер (WTA 64).
Матч длился 1 час 18 минут. Подрез уверенно контролировала ход встречи, не отдав сопернице ни одной партии.
WTA 250 Руан (Франция). Грунт в помещении. 1/4 финала
Вероника Подрез (Украина) – Кэти Бултер (Великобритания) – 6:4, 6:1
За путевку в финал Подрез будет соревноваться с победительницей пары Анна Бондарь (Венгрия) — Сорана Кирстея (Румыния).
Подрез — об успехе в Руане: «Надеюсь сохранить этот уровень».
