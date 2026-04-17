Денис Седашов

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) пробилась в полуфинал грунтового турнира серии WTA 250 во французском Руане. В напряженном четвертьфинале украинка в трех сетах одолела американку Энн Ли (WTA 36).

Поединок длился чуть больше двух часов. Во втором сете Костюк имела шанс завершить матч в свою пользу, подавая при счете 6:5, однако позволила сопернице перевести игру в решающую партию. В третьем сете Марта уступала 1:3, но сумела перехватить инициативу и выиграла пять геймов подряд.

WTA 250 Руан (Франция). Грунт в помещении. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) – Энн Ли (США) – 6:0, 6:7 (4:7), 6:3

За выход в свой пятый финал в карьере Костюк будет соревноваться с опытной представительницей Германии Татьяной Марией (WTA 63).

