Денис Седашов

Марта Костюк (WTA 28) вышла в 1/4 финала грунтового турнира WTA 250 во Франции. Во втором круге украинка обыграла американку Кэти Макнелли (WTA 71).

Матч длился три сета и завершился волевой победой Костюк — 2:6, 6:2, 6:1. За время поединка украинка реализовала шесть брейков, проиграв три гейма на своей подаче.

Для Костюк это второй четвертьфинал в 2026 году. Следующей соперницей Марты станет Энн Ли (США).

