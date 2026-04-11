Капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко прокомментировал выступление национальной команды в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Сине-желтые одержали уверенную победу над сборной Польши с общим счетом 4:0. Слова приводит ВТУ.

Наставник отметил, что несмотря на разгромный результат, матчи проходили в напряженной борьбе.

Конечно, мы очень рады, что имеем такой счет. Когда мы приехали сюда, мы ожидали ожесточенную битву. И мы хорошо знали команду Польши. Конечно, ожидания были высоки, и я очень рад, что моя команда смогла выступить на самом высоком уровне. Я хотел бы поблагодарить всех девушек, которые приехали сюда, что нашли время в их графике представлять Украину и помочь нашей команде квалифицироваться.

Конечно, вчерашние матчи начались очень нервно, и сегодняшняя пара была безумной, были сетболы, матчболы, то есть, настоящие американские горки. К счастью, все сложилось в нашу пользу. Конечно, мы ждем Шэньчжэнь и мы очень рады этому результату.